Skype улучшает совместное использование экрана с помощью функции увеличения масштаба
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- Категория: Microsoft
- Дата: 23-12-2021, 22:27
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Совместное использование экрана Skype улучшается благодаря новой функции увеличения масштаба, которая теперь облегчает чтение крошечного текста на общем экране для всех участников видеозвонка.
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Вы можете быстро увеличить масштаб с помощью мыши или удобных элементов управления на экране. Таким образом, вы всегда сможете настроить общий экран именно на тот размер, который вам нужен.
В любое время вы сможете ближе познакомиться с общим экраном, чтобы не упустить ни одной детали.
Кроме того, вам никогда не придется прерывать звонок, чтобы воспользоваться этой функцией! Вы можете увеличить масштаб в любое время, не мешая собранию, и никто из участников вызова даже не узнает, что вы это делаете.
Как использовать функцию увеличения масштаба
Увеличивать масштаб с помощью Skype очень просто! Microsoft предусмотрела несколько способов, чтобы эта функция была доступна всем пользователям.
Вот все способы использования функции увеличения масштаба:
Нажмите CTRL (в Windows) или Command (в Mac) и прокрутите с помощью мыши.
Или вы можете использовать тачпад для увеличения масштаба (клавиатура не требуется).
Или вы также можете увеличить масштаб с помощью элементов управления, которые вы видите на экране.
Нажмите на изображение для демонстрации
Эта функция улучшает совместное использование экрана и позволяет вам видеть каждую деталь важных документов и файлов, которыми с вами поделились ваши коллеги и клиенты.
Узнать другие подробности можно здесь.
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