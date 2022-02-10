Microsoft анонсировала программу Security Insider для руководителей бизнеса

Еще до пандемии кибербезопасность боролась с нехваткой рабочей силы. Понятно, что руководители по информационной безопасности обеспокоены предоставлением, поиском и удержанием лучших талантов — или привлечением новых талантов, если они не могут этого сделать.



Для решения этой проблемы руководители безопасности должны использовать инновационные подходы, и некоторые из них изучают концепцию «безопасность — это работа каждого». Это означает, что команды разработчиков, системные администраторы и пользователи должны понимать политики безопасности и риски. На сайте Microsoft Security Insider вы прочтете историю руководителя по информационной безопасности компании, оказывающей юридические услуги, который назначил сотрудников ИТ-отдела представителями безопасности.

Как всегда, кибербезопасность продолжает оставаться развивающейся областью, в которой как участники угроз, так и эксперты по безопасности оттачивают свое мастерство. В связи с тем, что в период с июля 2020 года по июнь 2021 года Microsoft обнаружила рост числа атак программ-вымогателей на 1070% по сравнению с прошлым годом, компания анонсировала программу Security Insider, чтобы информировать руководителей бизнеса о последних тенденциях в этой области.Цель Microsoft Security Insider — предоставить руководителям бизнеса последние новости и информацию о кибербезопасности, анализе угроз и точках зрения экспертов в этой области. Microsoft может похвастаться тем, что, поскольку она анализирует более 24 триллионов сигналов безопасности в день, важно поделиться своими выводами с руководителями по информационной безопасности (CISO).Хотя выделенный хаб будет часто обновляться, прямо сейчас руководители по информационной безопасности смогут получить отчет о семи основных стратегиях безопасности, чтобы подготовиться к угрозам, обучить пользователей и управлять уязвимостями.Также проводится публичный брифинг по защите цепочки поставок и внедрению модели безопасности Zero Trust. Что касается решения проблемы нехватки кадров в области кибербезопасности, Васу Джаккал, корпоративный вице-президент Microsoft по безопасности, соответствию требованиям и идентификации, сказал следующее:Если вы являетесь лидером в своей организации в области кибербезопасности, вы можете посетить веб-сайт Microsoft Security Insider здесь Узнать другие подробности можно здесь