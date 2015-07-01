Microsoft проведёт виртуальное мероприятие «Что дальше в области безопасности от Microsoft» 24 февраля
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:13
- Просмотров: 141
Microsoft анонсировала виртуальное мероприятие на 24 февраля. Мероприятие под названием «Что дальше в области безопасности от Microsoft» посвящено кибербезопасности и последним инновациям в области безопасности у Microsoft и других платформ и облаков.
Подтверждено участие в мероприятии Васу Джаккала, корпоративного вице-президента Microsoft по безопасности, соответствию требованиям и идентификации, а также других экспертов по безопасности. Эти люди расскажут о последних инновациях, которые могут снизить риски, связанные с проблемами кибербезопасности. Джефф Поллард, вице-президент и главный аналитик Forrester, также должен выступить на мероприятии.
Он расскажет об интеллекте облака и о том, как его можно использовать для создания инновационных решений в области безопасности. Для ИТ-администраторов и всех остальных участников будут обсуждаться следующие темы.
• Обновите свою стратегию безопасности с учетом последних тенденций рынка;
• Защитите свои идентификационные данные, приложения, облака и конечные точки с помощью комплексных решений;
• Устраните слепые зоны с помощью упреждающего поиска угроз и расширенного обнаружения и реагирования (XDR);
• Обеспечьте доступ с минимальными привилегиями в ваших облаках;
• Выявляйте бреши в безопасности и защищайте мультиоблачные среды от угроз;
Помимо этих докладчиков, Microsoft также проведет сессию Q&A в чате, чтобы можно было ответить на ваши вопросы безопасности. Если вы заинтересованы в участии, вы можете бесплатно зарегистрироваться прямо сейчас, используя учетную запись Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
[url=https://www.onmsft.com]onmsft.com[/u]
[url=https://www.onmsft.com]onmsft.com[/u]
Похожие новости
Microsoft анонсировала два новых предложения Microsoft 365 для обеспечения безопасности и соответствия
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 14049
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084