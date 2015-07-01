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Microsoft проведёт виртуальное мероприятие «Что дальше в области безопасности от Microsoft» 24 февраля

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:13
  • Просмотров: 141

Microsoft анонсировала виртуальное мероприятие на 24 февраля. Мероприятие под названием «Что дальше в области безопасности от Microsoft» посвящено кибербезопасности и последним инновациям в области безопасности у Microsoft и других платформ и облаков.

Подтверждено участие в мероприятии Васу Джаккала, корпоративного вице-президента Microsoft по безопасности, соответствию требованиям и идентификации, а также других экспертов по безопасности. Эти люди расскажут о последних инновациях, которые могут снизить риски, связанные с проблемами кибербезопасности. Джефф Поллард, вице-президент и главный аналитик Forrester, также должен выступить на мероприятии.

Он расскажет об интеллекте облака и о том, как его можно использовать для создания инновационных решений в области безопасности. Для ИТ-администраторов и всех остальных участников будут обсуждаться следующие темы.

• Обновите свою стратегию безопасности с учетом последних тенденций рынка;
• Защитите свои идентификационные данные, приложения, облака и конечные точки с помощью комплексных решений;
• Устраните слепые зоны с помощью упреждающего поиска угроз и расширенного обнаружения и реагирования (XDR);
• Обеспечьте доступ с минимальными привилегиями в ваших облаках;
• Выявляйте бреши в безопасности и защищайте мультиоблачные среды от угроз;

Помимо этих докладчиков, Microsoft также проведет сессию Q&A в чате, чтобы можно было ответить на ваши вопросы безопасности. Если вы заинтересованы в участии, вы можете бесплатно зарегистрироваться прямо сейчас, используя учетную запись Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
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