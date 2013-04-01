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Microsoft обновила Skype для iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:41
  • Просмотров: 102
Microsoft обновила Skype для iOS

Компания Microsoft обновила Skype для iOS до версии 8.80.1.

Вот список новых функций:

• Поддержка большего количества языков в переведенных беседах, например турецкого;
• Отмените и отключите все существующие ссылки на ваш профиль и создайте новый;
• Исправления ошибок и улучшения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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