Microsoft обновила Skype для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:41
- Просмотров: 102
Компания Microsoft обновила Skype для iOS до версии 8.80.1.
Вот список новых функций:
• Поддержка большего количества языков в переведенных беседах, например турецкого;
• Отмените и отключите все существующие ссылки на ваш профиль и создайте новый;
• Исправления ошибок и улучшения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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