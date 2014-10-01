Microsoft анонсировала Azure Game Development Virtual Machine
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:17
- Просмотров: 90
Стремясь привлечь больше создателей игр к использованию Azure, Microsoft представила Azure Game Development Virtual Machine. Информация о новом продукте была опубликована в посте Microsoft Game Dev Blog от 23 марта, в котором также перечислены преимущества перехода разработчиков игр на облачную среду производства игр.
Виртуальные машины будут поставляться предварительно собранными и готовыми к работе с такими инструментами, как Unreal Engine, Visual Studio, DirectX dev kits и другими. Разработчики также могут использовать виртуальные машины для быстрого создания кастомных рабочих станций, создания серверов и т. д.
Также была повторно представлена программа ID@Azure, которая стала общедоступной после этого объявления. Программа была впервые выпущена еще в декабре 2021 года в качестве бета-версии только по приглашению. Бесплатная программа, которая (как можно догадаться по ее названию) ориентирована на независимых разработчиков, предлагает ряд бесплатных инструментов, таких как учебные модули, бесплатный план Azure PlayFab Standard на срок до 2 лет и кредиты Azure (до $5000), в дополнение к официальной поддержке экспертов Microsoft по облачным технологиям и играм.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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