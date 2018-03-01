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Microsoft проведёт мероприятие Business Applications Launch 6 апреля

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:20
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft проведёт мероприятие Business Applications Launch 6 апреля 2022 года.

Присоединяйтесь к Microsoft, чтобы узнать, что нового в Dynamics 365 и Microsoft Power Platform.

Вы услышите от Чарльза Ламанны, корпоративного вице-президента Microsoft по бизнес-приложениям и платформам, а также от старших инженеров и руководителей Microsoft, которые расскажут вам о последних достижениях в Dynamics 365 и Microsoft Power Platform 2022 release wave 1 и о том, как они помогут вам:

• Быстро адаптироваться к изменениям по мере появления новых бизнес-приоритетов, рыночных условий и возможностей для клиентов;
• Внедрять инновации повсюду, решая проблемы с помощью решений, которые облегчают совместную работу и обеспечивают бесперебойную совместную работу;
• Доставлять больше пользы своим клиентам за меньшее время, быстро внедряя или совершенствуя решения, которые ускоряют получение результатов;
• Создавать более запоминающиеся впечатления для клиентов, модернизируя свои процессы и раскрывая информацию о вашей цепочке поставок;

Вы можете зарегистрироваться здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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