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Расширенные приложения Teams теперь доступны в качестве предварительной версии в Office.com и Outlook

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:53
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В прошлом году Microsoft анонсировала предварительную версию Teams SDK, которая позволит разработчикам создавать приложения Teams, которые можно интегрировать с другими платформами Microsoft 365, такими как Office.com и Outlook. Теперь компания представила первый набор расширенных приложений Teams, которые можно распространить на эти порталы, но пока только в качестве предварительной версии.

В этот первый предварительный релиз включены приложения Power BI, Mural, Zoho Projects и SurveyMonkey. В настоящее время эти интеграции доступны для людей, зарегистрированных в программе Targeted Release, или для инсайдеров Office, которые установили приложение Outlook из Beta Channel. Подходящие пользователи в организациях теперь смогут видеть эти приложения в Outlook и Office.com.

Хорошей новостью для ИТ-администраторов с этими расширенными приложениями является то, что им не нужно самостоятельно управлять разрешениями. Те же разрешения, которые применяются для пользователей в Teams, будут распространяться на их соответствующее использование и на других порталах Microsoft 365. Если вы являетесь ИТ-администратором в своей компании и включите эти интеграции, пользователи увидят расширенные приложения на панели приложений для Outlook и Office.com.

С другой стороны, если вы хотите дополнительно контролировать их использование, вам следует ознакомиться с руководством Microsoft здесь. Пока неясно, когда эти расширенные приложения станут общедоступными, но Microsoft планирует добавить больше элементов управления для администраторов в последующих релизах.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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