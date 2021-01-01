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Microsoft выпускает предварительную версию Office LTSC для Windows и Office 2021 для Mac

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:34
  • Просмотров: 11

Компания Microsoft анонсировала коммерческую предварительную версию Microsoft Office Long Term Servicing Channel (LTSC) для Windows и Office 2021 для Mac. Вы можете скачать это здесь. Office 2021 будет поддерживаться в течение пяти лет по традиционной модели «единовременной покупки».

Office LTSC будет включать функции из прошлых релизов Office, а также некоторые новые функции, уже доступные в Microsoft 365 Apps for enterprise. Новые функции, которые будут частью Office 2021, включают XLOOKUP в Excel, тёмный режим в нескольких приложениях и многое другое.

В рамках этой программы предварительной версии доступны следующие продукты:

• Office LTSC Professional Plus 2021 Preview;
• Project Professional 2021 Preview;
• Visio Professional 2021 Preview;

Office LTSC Professional Plus 2021 Preview включает Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Skype for Business, Teams и Word.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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