Microsoft выпускает предварительную версию Office LTSC для Windows и Office 2021 для Mac

Компания Microsoft анонсировала коммерческую предварительную версию Microsoft Office Long Term Servicing Channel (LTSC) для Windows и Office 2021 для Mac. Вы можете скачать это здесь . Office 2021 будет поддерживаться в течение пяти лет по традиционной модели «единовременной покупки».Office LTSC будет включать функции из прошлых релизов Office, а также некоторые новые функции, уже доступные в Microsoft 365 Apps for enterprise. Новые функции, которые будут частью Office 2021, включают XLOOKUP в Excel, тёмный режим в нескольких приложениях и многое другое.В рамках этой программы предварительной версии доступны следующие продукты:• Office LTSC Professional Plus 2021 Preview;• Project Professional 2021 Preview;• Visio Professional 2021 Preview;Office LTSC Professional Plus 2021 Preview включает Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Skype for Business, Teams и Word.Узнать другие подробности можно здесь