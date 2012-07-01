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Быстрые ссылки Microsoft Office доступны на Outlook.com

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 13:24
  • Просмотров: 168

В марте сообщалось, что Microsoft добавила быстрые ссылки в веб-приложения Microsoft Office в приложение «Почта и Календарь» для Windows 10.

Теперь ресурс HTNovo сообщил, что ссылки также попали на веб-сайт Outlook.com.

Эта функция в настоящее время доступна не всем и, похоже, является частью контролируемого развертывания.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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