Быстрые ссылки Microsoft Office доступны на Outlook.com
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 13:24
- Просмотров: 168
В марте сообщалось, что Microsoft добавила быстрые ссылки в веб-приложения Microsoft Office в приложение «Почта и Календарь» для Windows 10.
Теперь ресурс HTNovo сообщил, что ссылки также попали на веб-сайт Outlook.com.
Эта функция в настоящее время доступна не всем и, похоже, является частью контролируемого развертывания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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