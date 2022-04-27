Более 10 миллионов человек теперь транслируют игры через Xbox Cloud Gaming
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- Категория: Microsoft
- Дата: 27-04-2022, 22:19
- Просмотров: 282
В отчете о доходах генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что 10 миллионов человек транслируют игры через Xbox Cloud Gaming. Хотя это звучит как впечатляющая цифра, важно отметить отсутствие контекста.
Например, нет упоминания о том, сколько из этих 10 миллионов человек в настоящее время подписаны на сервис Xbox Game Pass Ultimate (который является единственным уровнем, предлагающим облачную потоковую передачу), что именно представляет собой поток и были ли учтены отмены. Теоретически, человек может подписаться на Xbox Game Pass Ultimate на один месяц за $1, транслировать игру в течение пяти минут, решить, что это он для него, и отменить, и неизвестно, учитывает ли Microsoft это в своей статистике или нет.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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