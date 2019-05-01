Xbox Live теперь имеет 100 миллионов активных пользователей в месяц, Game Pass - 18 миллионов подписчиков
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 12:52
- Просмотров: 181
Сегодня генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил о доходах компании за второй финансовый квартал 2021 года, которые показывают, что компания принесла доход в размере $43.1 млрд за счет игр, офиса и облака.
Спрос на игры привел к тому, что доходы Xbox выросли на 51 процент. Это также включает в себя контент и услуги Xbox, такие как Xbox Live и Xbox Game Pass, доходы от которых выросли на 40 процентов. Компания также зафиксировала несколько первых результатов; доход от сторонних игр превысил $2 млрд, а доход от игр впервые превысил $5 млрд.
Microsoft также поделилась, что запуск Xbox Series X и Series S был самым успешным в ее истории, с «наибольшим количеством устройств, когда-либо проданных за месяц».
Наделла объявил, что Xbox Live теперь имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц, а Xbox Game Pass - 18 миллионов подписчиков. Это показывает, что Xbox Game Pass вырос примерно на восемь миллионов подписчиков менее чем за год, а компания объявила, что в апреле прошлого года у нее было более 10 миллионов подписчиков.
Такой рост можно объяснить трансформацией игрового процесса компании, например, облачными играми. Еще одним важным фактором является продолжающаяся ситуация с COVID-19, в которой люди проводят больше времени дома, полагаясь на цифровые формы развлечений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 12890
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10051