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Microsoft Defender for Endpoint вызывает несколько серьезных проблем для некоторых клиентских систем на Windows 10 20H2

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:27
  • Просмотров: 131

Microsoft Defender for Endpoint, по-видимому, вызывает несколько серьезных проблем для некоторых клиентских систем на Windows 10 20H2. Отчет исходит от Borncity, в котором говорится, что он наблюдает за этими проблемами уже почти месяц.

Вот список проблем, которые, по сообщениям сайта, вызывает Defender for Endpoint:

• Очень высокое использование памяти;
• Проблема с черным экраном после входа в систему (задержка на две минуты или более);
• Word 2016 и новее не открывается или открывается очень долго;
• Windows Event Viewer занимает много времени для отображения событий (как удаленных, так и локальных);

Проблема с высоким использованием памяти, вероятно, вызвана ошибкой утечки памяти. Проблема, по-видимому, не нова, и Microsoft однажды исправила эту проблему ранее. Компания заявляет, что проблема началась со сборки подписи 1.363.177.0. Однако ошибка вернулась, и похоже, что предыдущее решение было лишь временным.

Высокое потребление памяти процессом Antimalware Service Executable (MsMpEng.exe) является довольно распространенной ошибкой, и иногда временным обходным решением для снижения потребления памяти является отключение защиты в реальном времени.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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