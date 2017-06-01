Microsoft начала тестировать следующее обновление для HoloLens с партнерами по смешанной реальности
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:51
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Хотите помочь создать лучший опыт смешанной реальности для всех? Новая сборка Fall Insider Preview готова к тестированию!
Более подробную информацию и инструкции о том, как загрузить новую инсайдерскую сборку, читайте в подробных примечаниях к выпуску здесь.
Эта новая сборка содержит множество новых функций и улучшений, поэтому обязательно протестируйте ее со своими собственными приложениями, которые в настоящее время работают на HoloLens 2, чтобы обеспечить бесперебойный процесс, когда сборка будет официально выпущена этой осенью!
Примечание: Microsoft рекомендует использовать Dev Channel для тестирования, так как он будет самым быстрым, хотя каналы Dev и Beta должны работать.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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