Microsoft дает нам первый взгляд на новое приложение Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:51
- Просмотров: 0
На конференции Ignite 2022 Microsoft объявила о множестве новых функций для пользователей Microsoft 365. Но что, по-видимому, оказалось самым интересным для потребителей, так это новое приложение Microsoft 365, предназначенное для замены текущего приложения Office. Через несколько дней после анонса Microsoft предоставила нам первый взгляд на него.
Канал Microsoft 365 на YouTube опубликовал видео, демонстрирующее некоторые ключевые функции приложения. Помимо демонстрации нового внешнего вида и новой иконки, в видео рассказывается о том, как оно может быть центром для всех ваших документов, презентаций и файлов во всех ваших приложениях, включая сторонний контент. Видео длится 55 секунд, так что не все охвачено. Но оно подчеркивает хороший набор функций. К ним относятся следующие:
• Возможность поиска и нахождения файлов, которыми поделились определенные люди;
• Создание нового контента с помощью заранее разработанных шаблонов;
• Можно найти все приложения Microsoft, сторонние приложения и приложения вашей компании;
• Лента помогает вам подготовиться к предстоящим собраниям, просматривать обновления от людей, на которых вы подписаны, и многое другое;
• Персонализированные рекомендации на основе Microsoft Graph;
• Быстрый доступ ко всем вашим последним файлам;
Интересно, что приложение Office в Google Play Store теперь было переименовано в «Office (Microsoft 365)». Пока что оно не предлагает всех новых функций, показанных в видео.
Во время анонса Microsoft заявила, что Office.com, мобильное приложение Office и приложение Office for Windows станут приложением Microsoft 365 «в ближайшие месяцы». Софтверный гигант не предоставил подробностей о том, когда оно будет доступно для широкой публики.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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