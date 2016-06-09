Вертикальные вкладки скоро появятся в OneNote для Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 00:16
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Microsoft опубликовала новый пост в блоге с подробным описанием самых популярных запросов функций от тех, кто использует OneNote в школах. По словам софтверного гиганта, клиентам OneNote нужен единый и согласованный пользовательский интерфейс с вертикальными вкладками во всех операционных системах. Помимо согласованности, пользователи считают, что пользовательский интерфейс OneNote для iPad более доступен и прост в использовании, чем текущий интерфейс OneNote для Windows.
Microsoft не планирует отказываться от текущего макета с горизонтальными вкладками. Вместо этого она хочет позволить пользователям выбирать свой любимый пользовательский интерфейс и переключаться на другой вариант всего за несколько кликов. После появления обновленного интерфейса пользователи могут размещать записные книжки, разделы и страницы вертикально в левой части окна. Вы можете увидеть, как предстоящий пользовательский интерфейс сравнивается с текущей версией в GIF-файле ниже:
Нажмите на изображение для демонстрации
Функция «Макет вкладок» будет находиться на вкладке «Вид», и Microsoft планирует начать распространять ее среди всех клиентов в начале следующего года. Вы можете ожидать, что вертикальные вкладки для OneNote появятся в программе Office Insider до перехода в стабильный канал.
Компания также отмечает, что возможность переключения пользовательского интерфейса OneNote будет доступна только в приложении OneNote для Windows. Вы не должны ожидать этого в версии OneNote для Windows 10, которая совсем не сбивает с толку.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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