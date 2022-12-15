Skype теперь может переводить видеозвонки в реальном времени с помощью вашего личного голоса
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- Категория: Microsoft
- Дата: 15-12-2022, 14:09
- Просмотров: 334
Microsoft продолжает преодолевать языковой барьер, предоставляя пользователям Skype больше инструментов для перевода чатов и звонков. Последнее обновление Skype представляет перевод видеозвонков в реальном времени с помощью вашего личного голоса (TruVoice), позволяя вашему собеседнику слышать перевод так, как вы говорите.
TruVoice — это большой шаг для Skype в его миссии, позволяющей людям общаться с теми, чей язык они не знают. Теперь вы можете отказаться от роботизированных голосов и наслаждаться переводом, который звучит так же, как ваш собеседник.
Искусственный интеллект, который управляет этой функцией, использует несколько инструментов, чтобы творить чудеса. Microsoft заявляет, что Skype Translator сочетает распознавание речи с обработкой естественного языка, затем анализирует ваши слова, чтобы настроить перевод и сделать его похожим на вас, добиваясь более комфортного и похожего на человеческий общения.
Microsoft также позволяет отключить функцию TruVoice и переключиться на стандартные роботизированные голоса. Вы можете увидеть сравнение двух вариантов в видео ниже:
Новая возможность перевода в Skype поддерживает английский, испанский, французский, немецкий, китайский и другие языки. На данный момент TruVoice доступна только для индивидуальных звонков, но Microsoft обещает обновить групповые звонки и телефонию в ближайшие несколько месяцев.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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