Microsoft исправила проблему с Microsoft Intune на телефонах Samsung
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:28
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Недавно Microsoft была предупреждена о проблеме, из-за которой устройства Samsung не могут зарегистрироваться в качестве личного рабочего профиля на Android 13. Пользователи могут увидеть диалоговое окно с сообщением о невозможности создания профиля. Подтверждено, что затронуты устройства S21 и S22, но возможно влияние на другие модели. Microsoft работала с друзьями из Samsung и Google, которые выпустили исправление.
Чтобы решить эту проблему, Microsoft рекомендует администраторам попросить пользователей перезагрузить устройство. Приложение Android Device Policy будет загружено во время регистрации, но это не повлияет на работу пользователей. Если перезагрузка не решает проблему, попробуйте направить своих пользователей на установку Android Device Policy вручную в Google Play Store, затем перезагрузите компьютер и снова запустите процесс регистрации.
Для получения дополнительной информации посетите Knox Documentation от Samsung.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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