Microsoft Word получит функцию «Отправить на Kindle» в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:44
- Просмотров: 98
Если вы любите читать документы и PDF-файлы на устройствах Kindle, а не на ПК или телефоне, у Microsoft есть для вас хорошие новости. Софтверный гигант сейчас работает над новой функцией, которая позволит вам обмениваться документами Word по беспроводной связи из Word.
Функция «Отправить на Kindle» будет доступна пользователям Word на Mac, настольных компьютерах и в Интернете со следующего месяца. Microsoft не объяснила, как это поможет пользователям экспортировать документы на устройства Kindle, но, скорее всего, это будет очень похоже на то, как вы отправляете документы другим по электронной почте.
Send-to-Kindle — это сервис Amazon, который помогает вам отправлять документы и другие поддерживаемые типы файлов через адрес электронной почты send to kindle. То, что Microsoft, по-видимому, пытается сделать, — это добавить «Отправить на Kindle» в качестве опции обмена документами в Word. В настоящее время, чтобы экспортировать файлы поддерживаемого типа на устройства Kindle, вам необходимо открыть электронную почту, добавить их в качестве вложений, а затем отправить на адрес электронной почты «Отправить на Kindle».
Помимо Microsoft Word, функция «Отправить на Kindle» также будет доступна в приложении Microsoft 365. Новый способ экспорта документов на Kindle будет доступен в качестве предварительной версии для инсайдеров Microsoft 365 в начале следующего месяца. Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, тестирование этой функции с инсайдерами не займет много времени, так как новая функция станет общедоступной в марте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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