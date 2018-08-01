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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13127.20012

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 18:39
  • Просмотров: 62
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13127.20012

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13127.20012).

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Написание текста в PDF-файлах

Теперь вы можете добавлять текст в свои PDF-файлы, используя новые возможности текстовых аннотаций, чтобы писать заметки, заполнять формы или добавлять инициалы в документы.

Начните с того места, где вы остановились в PDF-файлах

Теперь вы можете продолжить чтение файлов с того места, где вы их оставили. Microsoft помнит ваше последнее прочитанное местоположение в PDF-файлах.

Сохраняйте PDF-файлы в виде документов Word

Теперь вы можете конвертировать ваши PDF-файлы в документы Word различными способами.

Word

Скажи Word, что делать

Теперь вы можете использовать голосовые команды для отмены, удаления, форматирования текста и запуска списков.







Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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