Инсайдеры Office могут установить сборку 207260
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:55
- Просмотров: 78
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 207260).
Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Новые сочетания клавиш
Была добавлена куча новых сочетаний клавиш. Лист быстрого доступа можно просмотреть, долго нажимая клавишу CMD на аппаратной клавиатуре.
Написание текста в PDF-файлах
Теперь вы можете добавлять текст в свои PDF-файлы, используя новые возможности текстовых аннотаций, чтобы писать заметки, заполнять формы или добавлять инициалы в документы.
Переход по вкладкам и командам
Легко переходите по вкладкам и командам ленты Office с помощью трекпада или мыши на iPad.
Word
Скажи Word, что делать
Теперь вы можете использовать голосовые команды для отмены, удаления, форматирования текста и запуска списков.
Outlook
Создание задач из электронной почты
Теперь вы можете создавать задачи в Outlook! Чтобы следить за электронной почтой, просто создайте из нее задачу. Чтобы добавить даты и напоминания, используйте приложение To Do.
Кнопка создания перемещается
Кнопка для начала создания нового сообщения электронной почты и создания нового события перемещается из верхнего правого угла экрана в нижний правый в виде плавающей кнопки.
Предложения по встрече
Быстрее переходите от электронной почты к встрече! Outlook теперь предложит вам создать собрание или отправить информацию о доступности, когда Microsoft обнаружит электронные письма, связанные с расписанием.
Бронирование встречи
Теперь вы можете забронировать рабочее пространство в Outlook. Аналогично тому, как вы бронируете конференц-зал, узнайте о наличии рабочих мест в вашем здании и забронируйте место.
Онлайн-встречи вне Skype и Teams
Теперь вы можете создавать и присоединяться к собраниям сторонних поставщиков, которых использует ваша компания, таких как BlueJeans, WebEx и Zoom. Как только эта функция будет включена вашим администратором, вы увидите возможность добавить информацию о онлайн-собрании при создании события.
Новый взгляд на приложение Apple Watch
Ознакомьтесь с ярким синим цветом Outlook на обновленной домашней странице приложения Apple Watch!
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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