Новый клиент Outlook станет доступен большему количеству пользователей в апреле

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:44
  • Просмотров: 147

Прошло почти 10 месяцев с тех пор, как Microsoft впервые объявила о начале тестирования клиента One Outlook c инсайдерами Office. Теперь, похоже, обновленная версия почтового клиента наконец-то выйдет из фазы тестирования и станет доступна большему количеству пользователей.

Дорожная карта Microsoft 365 показывает, что пользователи Outlook для Windows, у которых есть подписка на Microsoft 365 на Current Channel, в апреле увидят переключатель, позволяющий опробовать предварительную версию нового Outlook для Windows. Майкл Рейндерс опубликовал заметку от Microsoft, расширяющую эту информацию, в которой говорится, что переключатель должен быть доступен для всех владельцев Current Channel к концу апреля.

В примечании подчеркивается, что клиенты Microsoft 365 не будут вынуждены переходить на новый Outlook, по крайней мере, пока. Сначала он будет доступен для личных учетных записей Microsoft, а также для учетных записей Microsoft Exchange Online.



One Outlook для Windows обеспечит лучшую интеграцию с Microsoft Teams, а также обновит функции календаря, позволит Outlook автоматически закреплять важное электронное письмо вверху и многое другое.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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