Microsoft откладывает устаревание Remote PowerShell в Exchange Online
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- Категория: Microsoft
- Дата: 28-03-2023, 20:51
- Просмотров: 301
Командлеты PowerShell — это мощные утилиты, которые вы можете использовать в Exchange Online в качестве администратора для управления своей средой и настройки различных потоков, среди прочего. Однако эти командлеты в Exchange Online основаны на Remote PowerShell (RPS), которая не очень безопасна. В течение последних нескольких месяцев Microsoft пыталась убедить организации перейти на более безопасный модуль PowerShell v3 на основе REST, поскольку он не поддерживает RPS в Exchange Online. Однако теперь было принято решение отложить этот процесс и предоставить клиентам больше времени для миграции.
Хотя изначально Microsoft планировала начать блокировать соединения RPS для всех новых арендаторов с 1 апреля и отключить её для всех клиентов в июне 2023 года, она передумала. Чтобы предоставить своим корпоративным клиентам больше времени для перехода на модуль PowerShell v3, было принято решение отложить прекращение поддержки RPS до октября 2023 года.
Технология будет отключена для всех существующих арендаторов в мае, с возможностью повторного включения до сентября. Новые арендаторы, созданные до 1 апреля, будут иметь возможность повторного включения RPS до июня 2023 года. Между тем, арендаторы, созданные после 1 июля, не смогут включить RPS, даже если захотят. Сам процесс повторного включения RPS будет отключен в сентябре, а в октябре RPS будет полностью заблокирована для всех. Никаких продлений после этого момента не будет.
ИТ-администраторам, которые хотят выбрать это расширение и повторно включить RPS, следует использовать инструмент самообслуживания для диагностики, доступный здесь. Однако Microsoft предупредила, что это следует делать только в том случае, если вам обязательно требуется RPS, поскольку её включение может подвергнуть вашу организацию риску кибербезопасности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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