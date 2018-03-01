Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:44
- Просмотров: 96
Компания Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition, но он немного более необычен, чем кастомные цвета, которые он обычно предлагает. В нем используется переработанный пластик, треть которого приходится на переработанные контроллеры и переработанные материалы.
Microsoft отмечает, что интересным преимуществом смешивания переработанных смол и измельченных цветных частей старых контроллеров является то, что появляется особый земляной тон с «тонкими вариациями, завихрениями, отметками и текстурированием». Это можно увидеть на рукоятках контроллера Remix.
В комплект поставки контроллера также входит Xbox Rechargeable Battery Pack, что избавляет от необходимости использования одноразовых батареек. Он позволяет играть до 30 часов, а полная зарядка займет около четырех часов. Все остальные аспекты этого контроллера не отличаются от традиционного релиза.
Xbox Wireless Controller – Remix Special Editio поступит в продажу 18 апреля, а предварительный заказ уже можно оформить за $84.99.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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