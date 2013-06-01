Новый клиент Outlook получит поддержку ICS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:05
- Просмотров: 0
Дорожная карта Microsoft 365 часто может выявить интересные изменения, на которые у Microsoft есть планы.
Одно из последних изменений в дорожной карте M365 показывает, что Microsoft работает над поддержкой формата файлов ICS в новом клиенте Outlook. С помощью ICS или файла Internet Calendaring and Scheduling (iCalendar) Microsoft надеется сделать новый клиент Outlook похожим на классический клиент Outlook для Windows.
Предполагается, что это улучшение будет выпущено в октябре 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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