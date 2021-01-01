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Outlook for Mac скоро получит функцию реакций на сообщения электронной почты

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:05
  • Просмотров: 113

Согласно подробной информации, представленной на странице дорожной карты Microsoft 365, клиент Outlook for Mac скоро получит функцию реакций на сообщения электронной почты. Возможность реакции на сообщения с помощью различных эмоджи не является чем-то новым для пользователей Outlook на Android и iOS. И теперь пользователи Outlook на Mac также получат такое же преимущество в течение нескольких месяцев.

Принцип работы функции довольно прост. Вы можете использовать эмоджи, такие как большой палец вверх, смех, сердце, праздник или слезы в ответ на сообщения электронной почты в Outlook, чтобы сделать беседы менее загроможденными.

Microsoft выпустит эту функцию в несколько этапов. Компания упомянула на странице дорожной карты, что первая предварительная версия функции реакций будет доступна для инсайдеров Office в июле. И после месяца тестирования с инсайдерами компания выпустит её в августе.



Однако все даты, указанные Microsoft на странице дорожной карты, могут быть изменены. Компания отложила многие функции, и это может случиться и с этой функцией.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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