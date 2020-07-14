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Outlook в Интернете скоро упростит добавление файлов OneDrive и SharePoint в электронные письма

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 13:14
  • Просмотров: 180

Веб-версия Outlook скоро получит новый способ добавления файлов OneDrive и SharePoint в электронные письма. Начиная с середины февраля, в Outlook в Интернете будет добавлена новая функция поиска файлов в режиме Compose для клиентов целевой версии.

Согласно дорожной карте Microsoft 365, этот релиз позволит пользователям получать предложения по файлам и заметкам, набирая команду с косой чертой при составлении сообщения электронной почты. Как только пользователь вводит её в области создания сообщения электронной почты, веб-приложение автоматически отображает файлы и/или отмечает предложения из OneDrive и SharePoint в специальном всплывающем окне. Затем эти файлы можно прикрепить к сообщениям электронной почты.



Возможность быстрого прикрепления файлов может быть чрезвычайно важна для опытных пользователей, которые часто совместно работают над общим контентом со своими коллегами. Microsoft также подтвердила несколько других новых функций, которые в настоящее время разрабатываются для веб-приложения Outlook. К ним относятся поддержка напоминаний о сообщениях на основе искусственного интеллекта и функция предлагаемых ответов для неанглоязычных пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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