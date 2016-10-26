Улучшенные инструменты рисования в веб-версии PowerPoint

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 22:12
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Microsoft рада поделиться улучшениями, которые Microsoft внесла в инструменты рисования в веб-версии PowerPoint.

Улучшенные инструменты рисования в веб-версии PowerPoint

Microsoft вас услышала! Microsoft обновила вкладку «Рисование» в веб-версии PowerPoint и многое другое, чтобы учесть ваши отзывы и упростить доступ к большему количеству инструментов, которые вы ищете. В частности, Microsoft добавила:

• Новые возможности, включая отмену/повтор и линейку;
• Лазерную указку в режиме слайд-шоу;
• Возможность рисования прямых линий стилусом или мышью;

Что нового и улучшенного

Улучшенная вкладки «Рисование»

Отмена и повтор -Теперь можно отменять и повторять росчерки рукописного ввода непосредственно во вкладке «Рисование» - нет необходимости переходить обратно на вкладку «Главная»;



Линейка - Новая цифровая линейка помогает точно создавать и вставлять прямые линии. Вы также можете использовать встроенный угломер для создания точных углов между линиями;



Лазерная указка на слайд-шоу

Новая лазерная указка в режиме слайд-шоу позволяет легко привлечь внимание аудитории к важным разделам слайда.



Это также позволяет вам временно использовать рукописный ввод на слайдах, чтобы еще больше помочь сосредоточиться на ключевых элементах вашего контента. (ПРИМЕЧАНИЕ: Временный рукописный ввод исчезает через несколько секунд, оставляя исходный слайд нетронутым.)

Улучшенные инструменты рисования в веб-версии PowerPoint


Shift + Прямая линия, чтобы рисовать прямые линии

Теперь вы можете легко провести прямую линию с помощью цифрового пера и мыши, просто удерживая клавишу Shift во время рукописного ввода или выделения содержимого.

Доступность

Эти новые функции доступны для всех пользователей веб-версии PowerPoint.

Скоро

Мы также добавим возможность частичного стирания штрихов с помощью инструмента «Точечный ластик» во вкладке «Рисование». Эта функция станет доступна всем пользователям во второй половине 2023 года.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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