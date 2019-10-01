Инсайдеры Office могут установить сборку 22013002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:10
- Просмотров: 97
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 22013002).
Excel
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой оповещение об определенных изменениях сводной таблицы, которые могли привести к проблемам, содержало только слово «оповещение». Оповещение теперь содержит описание проблемы, которая может быть вызвана изменением;
• Исправлена проблема, из-за которой область рисования не была видна, если пользователь включил параметр «Рисование с помощью трекпада» (на вкладке «Рисование») на листе с Freeze Panes;
Новые или улучшенные функции
• Добавлен диспетчер имен в качестве опции в подменю Вставка> Имя;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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