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Инсайдеры Office могут установить сборку 22013002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 19:10
  • Просмотров: 97
Инсайдеры Office могут установить сборку 22013002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 22013002).

Excel

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой оповещение об определенных изменениях сводной таблицы, которые могли привести к проблемам, содержало только слово «оповещение». Оповещение теперь содержит описание проблемы, которая может быть вызвана изменением;
• Исправлена проблема, из-за которой область рисования не была видна, если пользователь включил параметр «Рисование с помощью трекпада» (на вкладке «Рисование») на листе с Freeze Panes;

Новые или улучшенные функции

• Добавлен диспетчер имен в качестве опции в подменю Вставка> Имя;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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