Инсайдеры Office могут установить сборку 14029.10000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 12:21
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14029.10000).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой диспетчер имен не мог открывать книги с большим количеством скрытых имен;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли видеть копии всех отправленных ими элементов в папке «Исходящие»;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно закрывалось при использовании функции «Чтение вслух» с другими версиями Windows;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word неожиданно закрывалось при использовании функции «Чтение вслух» с другими версиями Windows;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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