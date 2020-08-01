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Инсайдеры Office могут установить сборку 14029.10000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 12:21
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14029.10000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14029.10000).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой диспетчер имен не мог открывать книги с большим количеством скрытых имен;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли видеть копии всех отправленных ими элементов в папке «Исходящие»;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно закрывалось при использовании функции «Чтение вслух» с другими версиями Windows;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word неожиданно закрывалось при использовании функции «Чтение вслух» с другими версиями Windows;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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