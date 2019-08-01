Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:54
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13219.20004).

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли отправлять электронные письма с политикой «Не пересылать», примененной к OneNote, при выборе нескольких сообщений;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог выйти из верхнего/нижнего колонтитула при выборе комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли видеть потоки комментариев, выходящие за пределы боковой дорожки, поскольку прокрутка боковой дорожки не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск разрешенных комментариев на боковой дорожке не работал;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой функциональность вставки видео была отключена;

Office

Известные исправления

• Исправлена проблема в Office Deployment Tool, из-за которой происходил сбой конфигурации при использовании функции RemoveMSI с присутствующим продуктом Office 2007;
• Исправлена проблема в диалоговом окне «Сжать изображение», из-за которой не сохранялись некоторые выбранные пользователем параметры разрешения экрана;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 1
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
cheh 226
+8  
Новостей: 12322
+0  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035