Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:54
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13219.20004).
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли отправлять электронные письма с политикой «Не пересылать», примененной к OneNote, при выборе нескольких сообщений;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог выйти из верхнего/нижнего колонтитула при выборе комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли видеть потоки комментариев, выходящие за пределы боковой дорожки, поскольку прокрутка боковой дорожки не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск разрешенных комментариев на боковой дорожке не работал;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой функциональность вставки видео была отключена;
Office
Известные исправления
• Исправлена проблема в Office Deployment Tool, из-за которой происходил сбой конфигурации при использовании функции RemoveMSI с присутствующим продуктом Office 2007;
• Исправлена проблема в диалоговом окне «Сжать изображение», из-за которой не сохранялись некоторые выбранные пользователем параметры разрешения экрана;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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