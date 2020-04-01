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Инсайдеры Office могут установить сборку 13811.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 12:01
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13811.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13811.20002).

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема с сочетаниями клавиш на панели задач функции «Чтение вслух;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели дублирование вложений при снятии защиты DRM;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой, если столбец индикатора находился не на первом месте столбца, при вырезании суммарной задачи вас не предупреждали, что подзадачи также будут удалены;
• Исправлена проблема, из-за которой, если пользователь выбирал функцию «Добавить себя в задачу» в своем расписании, правильные единицы доступности ресурсов не могли использоваться в созданном назначении;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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