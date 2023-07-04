Windows 11 имеет 35.75% в Steam
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 4-07-2023, 22:20
- Просмотров: 150
Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за июнь 2023 года.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 59.43%;
• 64-битная версия Windows 11 – 35.75%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.16%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.08%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.24%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
+0Новостей: 14983
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097