Windows 11 имеет 35.75% в Steam

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 4-07-2023, 22:20
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Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за июнь 2023 года.

Вот последние данные сервиса Steam:

• 64-битная версия Windows 10 – 59.43%;
• 64-битная версия Windows 11 – 35.75%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.16%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.08%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.24%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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