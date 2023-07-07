Надстрочные и подстрочные знаки в OneNote для iPad
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 7-07-2023, 21:36
- Просмотров: 120
Microsoft рада сообщить, что она создала возможность использования надстрочных и подстрочных знаков в OneNote для iPad.
Microsoft услышала ваши отзывы о том, что многие из вас часто используют надстрочные и подстрочные знаки в других программах и платформах и хотят использовать их в OneNote для iPad. Microsoft рада помочь вам! С этим обновлением вы можете использовать надстрочные и подстрочные знаки во вкладке «Главная», чтобы быстро создавать точные уравнения, торговые марки, сноски, формулы и другие обозначения в ваших заметках.
Как это работает
1. Во вкладке «Главная» нажмите кнопку «Дополнительные параметры форматирования», а затем нажмите «Надстрочный знак» или «Подстрочный знак».
Вы также можете использовать сочетания клавиш, если используете внешнюю клавиатуру с iPad.
• Чтобы использовать Надстрочный знак, нажмите Command + Shift + + (знак плюс);
• Чтобы использовать подстрочный знак, нажмите Command + + (знак плюс);
Сценарии, которые можно опробовать
• Добавьте меньшие числа или символы над строкой текста, что может быть полезно для математических обозначений или добавления сносок;
• Добавляйте меньшие числа или символы под строкой текста, используя подстрочный знак, когда ссылаетесь на химические формулы или добавляете цитаты.
Доступность
Эта функция доступна инсайдерам, использующим OneNote iPad с Version 2.75 (Build 23070301) или более поздней версией, и ожидается, что она станет общедоступной в августе 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Google Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Google Rambler
+0Новостей: 14985
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097