Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Создавайте слайды в портретном режиме в PowerPoint для iOS

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:38
  • Просмотров: 99

Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете создавать слайды в портретном режиме в PowerPoint для iPhone и iPad!

Создавайте слайды в портретном режиме

С переходом на создание контента для мобильных устройств Microsoft слышала от многих из вас, что вы предпочитаете делать это в портретном режиме. Основываясь на ваших отзывах, Microsoft добавила возможность включения и выключения портретного режима как при создании, так и при редактировании слайдов!

Как это работает

На вашем iPad:

1. Откройте существующую презентацию или создайте ее.
2. На вкладке «Дизайн» нажмите «Ориентация».



3. Коснитесь «Портрет» и посмотрите, как фокус слайда меняется на портретную ориентацию.



На вашем iPhone:

1. Откройте существующую презентацию или создайте ее.



2. На вкладке «Главная» нажмите «Дизайн», а затем нажмите «Ориентация».



3. Коснитесь «Портрет» и посмотрите, как фокус слайда меняется на портретную ориентацию.



Доступность

Эта функция доступна инсайдерам Office, использующим Version 2.68 (Build 22112003) или более позднюю версию.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 22082900

Инсайдеры Office могут установить сборку 22082900

Выделяйте любой текст в PowerPoint для iOS

Выделяйте любой текст в PowerPoint для iOS

Инсайдеры Office могут установить сборку 21110300

Инсайдеры Office могут установить сборку 21110300

Инсайдеры Office могут установить сборку 21042504

Инсайдеры Office могут установить сборку 21042504

Компания Microsoft анонсировала новые улучшения для Microsoft 365

Компания Microsoft анонсировала новые улучшения для Microsoft 365




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Yandex Google
+1  
Новостей: 14600
+0  
Комментариев: 39463
+0  
Пользователей: 10087