Создавайте слайды в портретном режиме в PowerPoint для iOS
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:38
- Просмотров: 99
Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете создавать слайды в портретном режиме в PowerPoint для iPhone и iPad!
Создавайте слайды в портретном режиме
С переходом на создание контента для мобильных устройств Microsoft слышала от многих из вас, что вы предпочитаете делать это в портретном режиме. Основываясь на ваших отзывах, Microsoft добавила возможность включения и выключения портретного режима как при создании, так и при редактировании слайдов!
Как это работает
На вашем iPad:
1. Откройте существующую презентацию или создайте ее.
2. На вкладке «Дизайн» нажмите «Ориентация».
3. Коснитесь «Портрет» и посмотрите, как фокус слайда меняется на портретную ориентацию.
На вашем iPhone:
1. Откройте существующую презентацию или создайте ее.
2. На вкладке «Главная» нажмите «Дизайн», а затем нажмите «Ориентация».
3. Коснитесь «Портрет» и посмотрите, как фокус слайда меняется на портретную ориентацию.
Доступность
Эта функция доступна инсайдерам Office, использующим Version 2.68 (Build 22112003) или более позднюю версию.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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