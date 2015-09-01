Выделяйте любой текст в PowerPoint для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:21
- Просмотров: 101
Microsoft рада поделиться новой функцией PowerPoint для iPhone и iPad, которая позволяет выделять любой текст на слайдах!
Выделяйте любой текст
Microsoft получила много запросов на эту возможность в PowerPoint для iPhone и iPad, и она, наконец, здесь! Теперь вы можете выделить любой текст в текстовом поле, таблице или фигуре на слайдах PowerPoint. Вы также можете отменить любое выделение, добавленное другими пользователями (ранее это было невозможно в iOS).
Как это работает
Вот как выделить любой текст в PowerPoint на устройстве iOS.
• На вашем iPhone просто выберите текст, который вы хотите выделить, и нажмите кнопку «Выделить» на панели инструментов над клавиатурой (рядом с опцией цвета шрифта). Вы также можете выбрать необходимый цвет выделения!;
• На вашем iPad просто коснитесь опции «Выделить» на ленте под вкладкой «Главная»; вы также можете выбрать цвет выделения во всплывающем меню;
Доступность
Эта функция доступна инсайдерам Office, использующим Version 2.63 (Build 22062602) или более позднюю версию.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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