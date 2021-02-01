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Инсайдеры Office могут установить сборку 21110300

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:11
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 21110300

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21110300).

Office Mobile

Закладки страниц в PDF-файлах

В больших PDF-файлах вы часто хотите добавить в закладки важную страницу, чтобы вы могли легко вернуться к ней позже. Для этого откройте PDF-файл и коснитесь опции «Закладка» в нижней панели меню.



Поворачивайте свои PDF-файлы

Распространенное разочарование при работе с PDF-файлами - неправильная ориентация страниц. Теперь Microsoft упростила задачу по быстрому исправлению этой проблемы. Чтобы повернуть страницу PDF в правильную ориентацию, разверните нижнюю панель меню и выберите в подменю параметр «Повернуть».



Извлечение медиафайлов из OneDrive

Хотите перенести все отсканированные документы, ранее загруженные в OneDrive, на новое устройство в Office Mobile? При первом входе в систему на новом устройстве эта функция обнаружит отсканированные файлы, связанные с этой учетной записью, и перенесет их в раздел «Медиа», чтобы вы могли получить к ним доступ в любое время из Office Mobile.

PowerPoint

Перемещайте и сортируйте слайды на iPad

Популярный представление сортировщика слайдов, которое вам нравится на рабочем столе, теперь доступно в PowerPoint для iPad. Просматривайте все слайды одним взглядом и легко перетаскивайте слайды, чтобы изменить их порядок в этом представлении. Чтобы переключиться на это представление, выберите вкладку «Просмотр» и нажмите иконку «Сортировщик слайдов».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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