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Инсайдеры Office могут установить сборку 21062802

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:31
  • Просмотров: 70
Инсайдеры Office могут установить сборку 21062802

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21062802).

Office Mobile

Получите более четкое представление о ваших PDF-файлах

Открыть PDF-файл в приложении Office Mobile легко, но раньше строка заголовка приложения могла мешать сосредоточиться на вашем контенте. Теперь экранные аспекты приложения исчезают при прокрутке PDF-файла, что дает вам беспрепятственный обзор вашего документа. Чтобы восстановить строку заголовка, просто коснитесь любого места на холсте, и она появится. Чтобы увидеть эту функцию в действии, просто откройте PDF-файл в любом месте Office Mobile.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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