Инсайдеры Office могут установить сборку 21062802
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 14:31
- Просмотров: 70
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21062802).
Office Mobile
Получите более четкое представление о ваших PDF-файлах
Открыть PDF-файл в приложении Office Mobile легко, но раньше строка заголовка приложения могла мешать сосредоточиться на вашем контенте. Теперь экранные аспекты приложения исчезают при прокрутке PDF-файла, что дает вам беспрепятственный обзор вашего документа. Чтобы восстановить строку заголовка, просто коснитесь любого места на холсте, и она появится. Чтобы увидеть эту функцию в действии, просто откройте PDF-файл в любом месте Office Mobile.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+5Новостей: 13481
+0Комментариев: 39452
+2Пользователей: 10065