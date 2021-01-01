Инсайдеры Office могут установить сборку 14002.20000
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 01:38
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14002.20000).
Excel
Лента специальных возможностей
Найдите все инструменты, необходимые для создания доступного контента, в одном месте - ленте специальных возможностей!
Word
Проверка выделенного текста в документе
С этими изменениями теперь вы можете проверять орфографию, грамматику и другие интеллектуальные предложения по написанию только для выбранного текста. Кроме того, вы также можете просмотреть предложения для всего документа.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 1
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 13177
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10055