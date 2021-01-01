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Инсайдеры Office могут установить сборку 14002.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:38
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14002.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14002.20000).

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С этими изменениями теперь вы можете проверять орфографию, грамматику и другие интеллектуальные предложения по написанию только для выбранного текста. Кроме того, вы также можете просмотреть предложения для всего документа.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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