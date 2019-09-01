Инсайдеры Office могут установить сборку 13926.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:25
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13926.20000).
Outlook
Включение улучшений общего календаря
Для общих календарей в Office 365 Outlook может обновлять эти календари с помощью API REST. Включите предварительный просмотр для более быстрого и надежного обновления общих календарей.
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой не соблюдались определенные политики;
• Исправлена проблема с автоматическим сохранением;
• Исправлена проблема в Application.OnTime, где она могла сработать некорректно;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда внешнее приложение запрашивает интерфейс специальных возможностей, это не позволяло завершить работу до тех пор, пока они не выпустят свою ссылку;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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