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Инсайдеры Office могут установить сборку 13926.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:25
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13926.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13926.20000).

Outlook

Включение улучшений общего календаря

Для общих календарей в Office 365 Outlook может обновлять эти календари с помощью API REST. Включите предварительный просмотр для более быстрого и надежного обновления общих календарей.

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой не соблюдались определенные политики;
• Исправлена проблема с автоматическим сохранением;
• Исправлена проблема в Application.OnTime, где она могла сработать некорректно;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда внешнее приложение запрашивает интерфейс специальных возможностей, это не позволяло завершить работу до тех пор, пока они не выпустят свою ссылку;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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