Инсайдеры Office могут установить сборку Build 16.0.13628.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:54
- Просмотров: 101
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13628.20000).
Outlook
Смотрите ваши главные задачи
Теперь вы можете видеть свои три основные задачи из Microsoft To Do на домашней странице поиска. Отметьте задачи как выполненные отсюда или коснитесь, чтобы сделать больше в Microsoft To Do.
Office
Рабочие процессы на основе изображений теперь легче запускать
Запуск рабочих процессов на основе изображений, таких как преобразование в PDF или PPT, теперь стало проще! При нажатии кнопки «Поделиться» в галерее телефона за пределами приложения Office отображается несколько действий, например «Создать PPT», «Создать PDF» и т. д. Кроме того, если есть какие-либо недавние снимки экрана при открытии приложения, они отображаются как рекомендуемый рабочий процесс. Пользователи могут нажать на изображение, чтобы начать!
Вставка изображений в PDF-файлы
Теперь вы можете добавлять, редактировать и удалять изображения внутри PDF-файлов, захватывая изображение с камеры или вставляя существующее изображение из галереи.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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