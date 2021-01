Инсайдеры Office могут установить сборку Build 16.0.13628.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13628.20000).Теперь вы можете видеть свои три основные задачи из Microsoft To Do на домашней странице поиска. Отметьте задачи как выполненные отсюда или коснитесь, чтобы сделать больше в Microsoft To Do.Запуск рабочих процессов на основе изображений, таких как преобразование в PDF или PPT, теперь стало проще! При нажатии кнопки «Поделиться» в галерее телефона за пределами приложения Office отображается несколько действий, например «Создать PPT», «Создать PDF» и т. д. Кроме того, если есть какие-либо недавние снимки экрана при открытии приложения, они отображаются как рекомендуемый рабочий процесс. Пользователи могут нажать на изображение, чтобы начать!Теперь вы можете добавлять, редактировать и удалять изображения внутри PDF-файлов, захватывая изображение с камеры или вставляя существующее изображение из галереи.Узнать другие подробности можно здесь