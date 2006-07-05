Инсайдеры Office могут установить сборку 20102601
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:19
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 20102601).
Office
Рабочие процессы на основе изображений теперь проще запускать, выполнять
Запуск рабочих процессов производительности на основе изображений, таких как преобразование в PDF или PPT, теперь стал проще! При нажатии кнопки «Поделиться» из галереи телефона вне приложения Office отобразятся несколько действий, таких как «Создать PPT», «Создать PDF» и т. д. Кроме того, если есть какие-либо недавние скриншоты, то при открытии приложения они всплывают в виде предложенного рабочего процесса. Пользователи могут нажать на то же самое, чтобы начать работу!
Excel
Несколько окон
Открывайте таблицы в нескольких окнах. Работайте с несколькими файлами Excel бок о бок на iPad. Обратите внимание, что в настоящее время эта функция доступна только для пользователей iPadOS 13.
Outlook
Виджет календаря
iOS 14 вышла, и приложение Outlook готово. У нас есть новые виджеты календаря, которые вы можете добавить прямо на свой домашний экран.
Создавайте электронные письма и события календаря с помощью голоса
Сделайте перерыв и используйте голосовые команды, чтобы ускорить выполнение повседневных задач, таких как составление быстрого электронного письма или организация встречи. Доступно для подходящих аккаунтов на английском языке в США.
Новые усложнения часов
Если ваш iPhone находится в вашем кармане, а ваш iPad - на столе, вы все равно можете следить за тем, что для вас важно, с помощью часов Apple Watch. WatchOS 7 позволяет Outlook вводить новые улучшения сложности для почты и календаря. Таким образом, вы можете не только выбрать одно или оба усложнения почты или календаря, но и усложнение календаря теперь будет включать указание вашего свободного или занятого статуса на основе цвета, выбранного для цвета календаря Outlook. Усложнение почты также покажет, сколько непрочитанных сообщений у вас есть в Outlook Focused Inbox.
Поддержка Outlook по умолчанию
Теперь вы можете установить Outlook в качестве почтового приложения по умолчанию.
Предложения по времени
При планировании встречи с коллегами Outlook автоматически предлагает предложения по времени, которые позволяют легко найти время, подходящее для всех.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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