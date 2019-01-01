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Инсайдеры Office могут установить сборку 200609

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:29
  • Просмотров: 149

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 200609).

Word, Excel и PowerPoint

Переключайтесь между аккаунтами

Добавьте несколько рабочих или личных учетных записей в приложения Word, Excel и PowerPoint и легко переключайтесь между ними.

Excel

Открывайте файлы бок о бок*

Работайте над несколькими файлами Excel бок о бок на вашем iPad.

* Эта функция в настоящее время доступна только для iPadOS 13.

Outlook

Смотрите результаты поиска бок о бок

Есть iPad? Теперь, когда вы выполняете поиск с помощью Outlook на своем iPad, Microsoft максимально используем ваш большой экран, показывая результаты поиска в двух панелях, чтобы вы могли легко просматривать результаты и выполнять действия над ними на одном экране.



Номера недели в нескольких представлениях

Планируйте свое время в течение года с номерами недель – теперь во всех ваших представлениях календаря. Чтобы включить, перейдите в «Настройки», прокрутите вниз до «Календарь» и включите «Номера недели».



Фотографии слева направо:

• Вид месяца – номера недель находятся на левой стороне экрана;
• Вид мини-календаря – номера недель находятся на левой стороне мини-календаря;

Ссылка на онлайн-встречу

Создание виртуальных собраний — это бриз с новой настройкой, которая автоматически добавляет онлайн-ссылку на собрание для всех ваших собраний. Чтобы включить, перейдите в «Настройки», нажмите на свою учетную запись O365 и включите «Онлайн-собрания».



Office

Темный режим теперь доступен

Включите темный режим в приложениях Office.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
insider.office.com
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