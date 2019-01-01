Инсайдеры Office могут установить сборку 200609
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:29
- Просмотров: 149
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 200609).
Word, Excel и PowerPoint
Переключайтесь между аккаунтами
Добавьте несколько рабочих или личных учетных записей в приложения Word, Excel и PowerPoint и легко переключайтесь между ними.
Excel
Открывайте файлы бок о бок*
Работайте над несколькими файлами Excel бок о бок на вашем iPad.
* Эта функция в настоящее время доступна только для iPadOS 13.
Outlook
Смотрите результаты поиска бок о бок
Есть iPad? Теперь, когда вы выполняете поиск с помощью Outlook на своем iPad, Microsoft максимально используем ваш большой экран, показывая результаты поиска в двух панелях, чтобы вы могли легко просматривать результаты и выполнять действия над ними на одном экране.
Номера недели в нескольких представлениях
Планируйте свое время в течение года с номерами недель – теперь во всех ваших представлениях календаря. Чтобы включить, перейдите в «Настройки», прокрутите вниз до «Календарь» и включите «Номера недели».
Фотографии слева направо:
• Вид месяца – номера недель находятся на левой стороне экрана;
• Вид мини-календаря – номера недель находятся на левой стороне мини-календаря;
Ссылка на онлайн-встречу
Создание виртуальных собраний — это бриз с новой настройкой, которая автоматически добавляет онлайн-ссылку на собрание для всех ваших собраний. Чтобы включить, перейдите в «Настройки», нажмите на свою учетную запись O365 и включите «Онлайн-собрания».
Office
Темный режим теперь доступен
Включите темный режим в приложениях Office.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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