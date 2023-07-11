OneNote теперь поддерживает Stream (в SharePoint)
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- Категория: Microsoft
- Дата: 11-07-2023, 20:06
- Просмотров: 141
Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете просматривать видео из Stream (на SharePoint) в OneNote.
OneNote теперь поддерживает новый сервис Stream (в SharePoint)
Microsoft улучшила ваш опыт видео, предоставив вам возможность воспроизведения видео Stream (на SharePoint) непосредственно в OneNote. Вам больше не нужно переключаться на другое приложение. Эта бесшовная интеграция позволяет вам сосредоточиться на своих заметках и поддерживать производительность без каких-либо перерывов.
Как это работает
Вам не нужно задавать какие-либо специальные настройки для воспроизведения видео Stream (на SharePoint) в OneNote.
1. Скопируйте и вставьте URL-адрес любого Stream в видео SharePoint.
2. Воспроизведите видео в приложении OneNote.
Доступность
Эта функция доступна инсайдерам, использующим Version 2306 (Build 16701.10000) или более позднюю версия.
ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время эта функция доступна только для OneNote в Windows. Она недоступна для OneNote для Windows 10.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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