OneNote теперь поддерживает Stream (в SharePoint)

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 11-07-2023, 20:06
  • Просмотров: 141

Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете просматривать видео из Stream (на SharePoint) в OneNote.

OneNote теперь поддерживает новый сервис Stream (в SharePoint)

Microsoft улучшила ваш опыт видео, предоставив вам возможность воспроизведения видео Stream (на SharePoint) непосредственно в OneNote. Вам больше не нужно переключаться на другое приложение. Эта бесшовная интеграция позволяет вам сосредоточиться на своих заметках и поддерживать производительность без каких-либо перерывов.

Как это работает

Вам не нужно задавать какие-либо специальные настройки для воспроизведения видео Stream (на SharePoint) в OneNote.

1. Скопируйте и вставьте URL-адрес любого Stream в видео SharePoint.
2. Воспроизведите видео в приложении OneNote.

Доступность

Эта функция доступна инсайдерам, использующим Version 2306 (Build 16701.10000) или более позднюю версия.

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время эта функция доступна только для OneNote в Windows. Она недоступна для OneNote для Windows 10.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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