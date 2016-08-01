Импорт обновлений в WSUS меняется
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:16
- Просмотров: 91
Если вы используете Windows Server Update Services (WSUS) для обновления устройств, процесс импорта обновлений изменился. Теперь вы будете использовать новый скрипт PowerShell для импорта обновлений. Регулярное обновление ваших устройств и максимально безопасные способы помогут обеспечить еще большую защиту устройств в вашей организации.
Старый способ импорта обновлений Windows
До сих пор в WSUS была возможность импорта обновлений с сайта Microsoft Update Catalog . Раньше вы могли найти его в пользовательском интерфейсе администратора WSUS: Обновления> Панель действий, как показано ниже.
Поведение этого пользовательского интерфейса меняется. Функция импорта обновлений была построена с помощью ActiveX, который в настоящее время устарел. Теперь у вас есть новый и лучший способ поддержки актуальности ваших устройств!
Новый процесс обновления импорта для WSUS
Новый скрипт PowerShell заменяет функцию импорта в WSUS. Теперь вы будете использовать этот сценарий для загрузки обновлений и их импорта на ваш сервер WSUS.
Есть два способа получения этого нового скрипта:
a. Выполните стандартные действия в пользовательском интерфейсе администратора WSUS: Действия> Импорт обновлений. Теперь вы будете перенаправлены на документацию, содержащую скрипт.
b. Перейдите непосредственно к скрипту PowerShell, чтобы импортировать обновления в WSUS из официальной документации WSUS и сайта каталога.
Как только вы скопируете скрипт, вы выполните ряд шагов для импорта обновлений в WSUS с помощью PowerShell. Вкратце, вот что вам нужно будет сделать:
1.Сохраните скрипт.
2. Откройте сайт Microsoft Update Catalog в браузере.
3. Найдите обновление, которое вы хотите импортировать в WSUS.
4. Выберите нужное обновление из возвращаемого списка.
5. Скопируйте UpdateID на открывшейся странице сведений. Примечание: При импорте нескольких обновлений создайте текстовый файл с каждым UpdateID в отдельной строке.
6. Чтобы импортировать обновления, откройте консоль PowerShell от имени администратора и запустите скрипт с синтаксисом, приведенным в документации.
Примечание: Файлы для импортированных обновлений не загружаются во время импорта. Пожалуйста, проверьте настройки файлов обновлений, чтобы проверить или изменить время их загрузки.
Пожалуйста, продолжайте проверять WSUS и страницу Microsoft Update Catalog для получения полных и актуальных инструкций по импорту обновлений. Там же вы найдете сценарий, синтаксис и несколько полезных примеров.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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