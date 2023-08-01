Планы Microsoft 365 for Education будут иметь новые ограничения на облачное хранилище

С переходом в облако количество хранимых файлов, данных и неиспользуемых учетных записей со временем значительно увеличилось, поскольку все больше и больше хранимых файлов и данных распространяются без плана на окончание срока службы. Это не является устойчивым с точки зрения затрат или экологической устойчивости, и это подвергает образовательные учреждения и их студентов риску нарушения данных.

Microsoft объявила, что вносит некоторые изменения в свои онлайн-сервисы повышения производительности для образовательных клиентов. Планы Microsoft 365 for Education будут иметь новые ограничения на объем облачного хранилища для каждого пользователя и учреждения.Microsoft рассказала об этих новых изменениях лимита облачного хранилища в посте в блоге. В нем говорится:Для образовательных клиентов с Microsoft 365 или Office 365, начиная со следующего продления контракта, но не ранее 1 августа 2024 года, все арендаторы школ получат 100 ТБ бесплатного объединенного хранилища в OneDrive, SharePoint и Exchange, а также дополнительные 50 ГБ или 100 ГБ объединенного хранилища на каждого платного пользователя для подписок A3 и A5 соответственно. Кроме того, с 1 февраля 2024 года пользователи Office 365 A1 (бесплатная подписка) будут ограничены максимальным объемом хранилища OneDrive в 100 ГБ на пользователя в пределах 100 ТБ объединенного хранилища школьного арендатора.Компания добавила, что выпустит «набор бесплатных инструментов» для своих клиентов из сферы образования, которые помогут им «визуализировать текущее распределение и использование хранилища», чтобы они могли лучше подготовить свои файлы. Microsoft заявила, что подавляющее большинство школ, а именно 99.96%, «намного меньше своих выделенных хранилищ».Microsoft также объяснила, почему вносит эти изменения в планы:Кроме того, Microsoft заявила, что лицензии на план Office 365 A1 Plus, который предлагал ограниченный доступ к приложениям и службам Office бесплатно для образовательных клиентов, будут прекращены 1 августа 2024 года. Microsoft по-прежнему будет предлагать план Office 365 A1 бесплатно.Узнать другие подробности можно здесь