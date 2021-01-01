Пользователи Microsoft 365 теперь не могут отправлять и получать электронные письма Outlook, так как OneDrive заполняется быстрее
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:59
- Просмотров: 0
Microsoft недавно внесла довольно значительное изменение в квоты облачного хранилища, что привело к проблемам с получением электронной почты у некоторых пользователей. Согласно изменению, которое начало развертываться с 1 февраля, квота хранилища Microsoft на 5 ГБ для OneDrive теперь включает вложения электронной почты Outlook.com и встроенные изображения. Ранее это было частью хранилища электронной почты объемом 15 ГБ.
Microsoft предупредила, что это обновление может уменьшить объем хранилища OneDrive для пользователей и возможность отправки и/или получения электронных писем, поскольку оно будет заполняться быстрее. В документе поддержки, сообщающем об этом изменении, компания заявила:
Изменения в облачном хранилище
С 1 февраля 2023 года облачное хранилище, используемое в приложениях и службах Microsoft 365, будет включать данные вложений Outlook.com и данные OneDrive. Все данные будут по-прежнему защищены комплексным набором функций безопасности Microsoft.
Это обновление может уменьшить объем облачного хранилища, доступного для использования с OneDrive. Если вы достигнете квоты облачного хранилища, ваша возможность отправки и получения электронных писем в Outlook.com будет нарушена.
С 1 февраля 2023 года облачное хранилище, используемое в приложениях и службах Microsoft 365, будет включать данные вложений Outlook.com и данные OneDrive. Все данные будут по-прежнему защищены комплексным набором функций безопасности Microsoft.
Это обновление может уменьшить объем облачного хранилища, доступного для использования с OneDrive. Если вы достигнете квоты облачного хранилища, ваша возможность отправки и получения электронных писем в Outlook.com будет нарушена.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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