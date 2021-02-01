Мобильные пользователи Outlook получат несколько новых функций в следующем месяце
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:04
- Просмотров: 147
Microsoft добавит две новые функции в Outlook для Android и одну для пользователей iOS в феврале этого года. Для пользователей Android появится возможность отправки электронных писем в виде вложений в другое электронное письмо во время его создания. Это означает, что вам больше не придется пересылать несколько писем по отдельности; вы сможете отправить их все сразу в виде вложений.
Еще одно изменение, которое появится в Outlook для Android в следующем месяце, - это улучшение хранилища и опций. Это означает, что Outlook теперь будет показывать «более четкие параметры обмена сообщениями и очистки, когда у вас закончится хранилище электронной почты». Это незначительное изменение, предназначенное для повышения удобства доступа к приложению Outlook на Android.
Пользователи iOS получат больше возможностей для настройки в Outlook в следующем месяце. Клиент Outlook для iOS предоставит пользователям эти опции, чтобы они могли выбирать, какие действия будут отображаться на панели инструментов и в ящике, что сделает инструменты, которые вы используете, наиболее доступными при составлении электронного письма.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 36
Пользователей: 0
Гостей: 36
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 36
Роботы: Google
+4Новостей: 14651
+0Комментариев: 39463
+1Пользователей: 10088