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Мобильные пользователи Outlook получат несколько новых функций в следующем месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:04
  • Просмотров: 147

Microsoft добавит две новые функции в Outlook для Android и одну для пользователей iOS в феврале этого года. Для пользователей Android появится возможность отправки электронных писем в виде вложений в другое электронное письмо во время его создания. Это означает, что вам больше не придется пересылать несколько писем по отдельности; вы сможете отправить их все сразу в виде вложений.

Еще одно изменение, которое появится в Outlook для Android в следующем месяце, - это улучшение хранилища и опций. Это означает, что Outlook теперь будет показывать «более четкие параметры обмена сообщениями и очистки, когда у вас закончится хранилище электронной почты». Это незначительное изменение, предназначенное для повышения удобства доступа к приложению Outlook на Android.







Пользователи iOS получат больше возможностей для настройки в Outlook в следующем месяце. Клиент Outlook для iOS предоставит пользователям эти опции, чтобы они могли выбирать, какие действия будут отображаться на панели инструментов и в ящике, что сделает инструменты, которые вы используете, наиболее доступными при составлении электронного письма.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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