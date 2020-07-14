Microsoft скоро добавит широко востребованную функцию Outlook в Android и iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:06
- Просмотров: 168
Microsoft недавно объявила о множестве новых функций для пользователей Office 365, и компания также сосредоточила свое внимание на улучшении одной из существующих функций Outlook, а именно на «Отложить доставку».
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft планирует предоставить пользователям Android и iOS функцию «Планирование и отправка», которая позволит им откладывать доставку электронных писем. Эта возможность очень похожа на то, как работает «Отложить доставку» в настольных приложениях Outlook.com и Outlook.
Как только она станет доступна для всех на iOS, пользователи смогут выбрать дату и время, когда они хотят, чтобы их электронные письма были отправлены. Microsoft не объяснила точный поток UX для Android и iOS, но в Outlook для macOS это довольно просто: вам нужно открыть выпадающее меню из «Параметры отправки» и выбрать «Запланировать и отправить», чтобы выбрать когда вы хотите, чтобы ваши электронные письма были отправлены.
Примечательно, что Microsoft собирается сначала представить функцию «Запланировать и отправить» клиентам Outlook на iOS, что произойдет в этом месяце. Пользователям Android придется подождать до декабря, чтобы увидеть её в действии на своих телефонах.
Что еще получит Microsoft Outlook в этом месяце, спросите вы? Согласно странице дорожной карты, Microsoft также представит функцию реакций в клиенте Outlook for Windows. Эта функция уже доступна в Outlook for Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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