Outlook на iOS и Android теперь показывает еще больше рекламы

The iOS @Outlook app shows me ads that look like emails now, get the fuck outta here @Microsoft pic.twitter.com/o6dSIY85Yt — Nick Smith (@yonicksmith) August 16, 2022

Для бесплатных пользователей Outlook реклама отображается в папке «Входящие», и они могут включить функцию «Focused inbox», если хотят видеть рекламу только в папке «Другие».