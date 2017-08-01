Outlook на iOS и Android теперь показывает еще больше рекламы
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:16
- Просмотров: 114
Microsoft подтвердила, что те, кто не хочет платить за подписку Microsoft 365, теперь получают больше рекламы в Outlook на iOS и Android. Как заметили многочисленные пользователи, «нативная» реклама, которая выглядит как электронные письма, появляется, когда пользователи отключают Focused Inbox — функцию, которая сканирует и фильтрует ваши электронные письма, чтобы определить, что важно, а что нет.
The iOS @Outlook app shows me ads that look like emails now, get the fuck outta here @Microsoft pic.twitter.com/o6dSIY85Yt— Nick Smith (@yonicksmith) August 16, 2022
Ранее «бесплатные» пользователи Outlook могли видеть рекламу только в разделе «Другое». Теперь Outlook на iOS и Android показывает рекламу, когда клиенты отключают Focused Inbox, чтобы сохранить единое представление для всех электронных писем. В заявлении для The Verge Microsoft подтвердила это изменение:
Для бесплатных пользователей Outlook реклама отображается в папке «Входящие», и они могут включить функцию «Focused inbox», если хотят видеть рекламу только в папке «Другие».
Пользователи Outlook могут приобрести подписку Microsoft 365, чтобы избавиться от всех баннеров, или включить функцию Focused Inbox, чтобы важные электронные письма были свободны от баннеров.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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