С 23 мая Outlook для Android будет требовать как минимум Android 8.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:18
- Просмотров: 140
Microsoft Outlook для Android — отличное приложение для управления электронной почтой, календарем и контактами. Оно имеет множество функций, которые позволяют вам настроить чтение и написание электронных писем, но, если вы используете более старую версию Android, будьте готовы либо обновить свой телефон до Android 8 или выше, либо купить новый. Это связано с тем, что для Outlook для Android потребуется как минимум Android 8.0.
Это следует из объявления, сделанного в Microsoft 365 Message Center. Там Microsoft сообщает, что Outlook для Android не будет поддерживать Android 7.1 или ниже, начиная с 23 мая этого года. Microsoft также указала, что пользователи Outlook для Android, которые решили сохранить Android 7.1 и ниже, больше не будут получать никаких обновлений после того, как изменение вступит в силу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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